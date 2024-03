Estos son los comentarios ofensivos de Samantha Hudson: "Odio a las mujeres que son víctimas de violación"

Samantha Hudson se ha colocado en el ojo del huracán después de que salieran a la luz diversos comentarios ofensivos sobre temas muy serios como son las agresiones sexuales a menores, la violencia machista o las violaciones.

Y es que estos comentarios han acarreado consecuencias desastrosas para la activista que ha perdido su contrato con Doritos, tan solo dos días después de haber firmado con ellos. Los comentarios se hicieron en 2015 en la red social que ahora se llama 'X' pero antes se llamaba 'Twitter'.

Algunos de los comentarios que se pueden leer dicen: "Acabo de pasarle la lengua a mi prima pequeña por la vagina y me ha sonreído. Los más pequeños también merecen placer" u "Odio a las mujeres que son víctimas de violación y que recurren a centros de autoayuda para superar su trauma. Qué putas pesadas".

Tweets de Samantha Hudson / SPORT.es

Todos estos tweets se publicaron en la época de adolescencia de Samantha Hudson, cuando apenas tenía 16 años. Sin embargo, fue a esa edad cuando sacaba su videoclip 'Maricón', que fue resultado de un trabajo académico en el que sacó un sobresaliente.

Tweets de Samantha Hudson. / SPORT.es

En un comunicado en el que ha explicado su versión de los hechos, Hudson ha lamentado "la infinidad de mensajes violentos, amenazas, descalificaciones y acusaciones muy graves", que ha recibido en los últimos días.

"Quisiera aclarar que no los escribía de forma seria, sino pretendiendo ironizar con el posicionamiento más extremo y opuesto a la postura ética y moralmente correcta con respecto a esos temas. No pienso así y no pensaba así entonces", decía en su comunicado.

Disculpas Samantha Hudson / SPORT.es

Samantha también ha confesado lo "injusto" que le parece el juicio público que está recibiendo por unos tweets que escribió hace nueve años siendo menor de edad. "Me niego a que descontextualicen y sobredimensionen unos tweets del 2015 y me posiciono rotundamente en contra de este escarnio público con una clara tendencia ideológica y que tiene, además la única intención de injuriarme, difamarme, destrozar mi reputación y amedrentarme”, sentenciaba.