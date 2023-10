Claudio deja en shock a su cita en 'First Dates': se besan varias veces...y pasa esto

Henry ha venido al programa para encontrar un nuevo amor

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. En el programa todo el mundo tiene cabida y una oportunidad para encontrar el amor, pero no siempre sale como esperaban.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Henry es de Cabo Verde, sus padres le adoptaron cuando tenía 5 años y siempre ha vivido en Madrid. En el colegio fue complicado, porque los niños se metían con ella al ser la única negra de la clase, no ha tenido mucha suerte en el amor y ha venido al programa dispuesta a encontrar un hombre.

En cuánto al estándar lo tiene claro: "yo quiero un príncipe como tú, Carlos" le ha dicho al presentador entre risas. Y sus deseos se han cumplido porque su cita, Claudio, le ha encantado desde el primer momento.

Durante la cena ha habido química entre los dos y Henry ha estado emocionadísima, no tanto como Claudio, por cenar con él. En mitad de la cena el programa ha puesto música, y a pesar de que el italiano decía que no sabía bailar, ha habido mucha química entre los dos.

Hasta que Claudio le ha soltado "nunca había visto a una negra ponerse roja", un comentario algo incómodo para Henry, pero se le ha olvidado rápido porque el italiano le había entrado por los ojos.

Ambos se han besado en la sala, varias veces y Claudio incluso se ha insinuado por si pasaba algo más. En la decisión final parecía que estaba todo más que claro Henry le ha dicho que si tendría una segunda cita, y entonces Claudio le ha soltado que desde el principio no había sentido esa conexión... vaya que ella se ha quedado de piedra.