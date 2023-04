Dos comensales de 'First Dates' estuvieron cerca de ser familia... pero no afecta a su cita

El programa de Cuatro no deja de sorprendernos con sus anécdotas Alberto y Jennifer provienen de Palma de Mallorca y tuvieron una cita en el programa

En 'First Dates' han ocurrido numerosas anécdotas entre los comensales, pero esta última resulta unas de las más curiosas. En el último programa dos jóvenes tuvieron una cita. Por una parte estaba Jennifer, de 28 años y dependienta, que buscaba un "Christian Grey", un hombre generoso y atento. En el otro lado se encontró una sorpresa, un chico que se llamaba Alberto y que le resultaba familiar.

El coctelero del programa, Matías Roure, le pregunta a Alberto de donde venía, a lo que el contestó que procedía de Palma de Mallorca. Rápidamente Jennifer reaccionó con asombro, ahora entendía por que le resultaba familiar su rostro: "¡Ah! ¿De Mallorca? ¡Pero si yo te conozco!".

Alberto, que hasta el momento no se había pronunciado, afirmó también: "Sí, yo también te conozco. Tú estabas con Joan Sánchez. Yo era el que estaba con Laura Sánchez". Jennifer respondió: "Ah. ¿Estabas con mi cuñada? No le ponía cara. Cuando has dicho que nos conocíamos, te he mirado bien y sí".Carlos Sobera expresó lo que pensábamos todos los espectadores en ese momento: "Hubierais podido ser cuñados". Este familiaridad no fue ninguna traba para proceder a la cita, de hecho, Alberto no se cortó ni un poco: "Tienes cara de morbosilla".