Combate la flacidez de los brazos con este ejercicio de yoga: ideal para personas de más de 50 años

Con el paso de los años nuestro cuerpo cambia y cada vez cuesta más mantener un cuerpo perfectamente esculpido. La práctica de ejercicio diario y mantener una alimentación equilibrada, ayuda a que nuestra salud sea lo más óptima posible a medida que nos vamos haciendo mayores.

Hay una parte de nuestro cuerpo que causa grandes inseguridades en hombres y mujeres de todas las edades, pero que es más difícil de atajar a partir de los 50. Hablamos de los brazos y la flacidez que se produce cuando adelgazamos o simplemente cuando nos vamos haciendo mayores.

De acuerdo con un estudio publicado por The National Institute of Health, para tonificar y marcar los músculos de los brazos en poco tiempo, es necesario por lo menos practicar ejercicio la semana completa, es decir, los siete días. Algo que muchas personas no quieren o no pueden hacer por diferentes razones.

Sin embargo, hay un ejercicio de yoga que se llama 'la postura de la mesa' y que te va a ayudar a solucionar este problema estético. Y es que aunque hay varias versiones de esta postura, te explicamos el paso a paso de su ejecución más sencilla: