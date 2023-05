Coldplay manda un mensaje de amor a los fans sin entrada que disfrutan del concierto desde el exterior del Estadi

La banda se ha emocionado con la cantidad de personas que les apoyan desde fuera Coldplay les ha lanzado el mensaje

El tercer día del maratón de conciertos de Coldplay en Barcelona continúa regalando una de las imágenes más mágicas del evento: los fans sin entrada se reúnen en el exterior para vibrar con las canciones de la banda británica. Una dinámica que se inauguró en el primer show y ha ido sumando adeptos hasta convertirse en centenares de fans bailando y cantando al ritmo del grupo de Chris Martin.

Lo de Coldplay y su gira Music of the Spheres ha hecho historia: sold out en los 4 conciertos de la ciudad de Barcelona, cargados de la expectación de los 'elegidos' con entradas para el evento -casi imposibles de conseguir- y de fanáticos que no han querido dejar pasar cualquier mínima oportunidad para escuchar los acordes de canciones como 'Paradise', aunque supusiese oírlos con los muros del Estadi como barrera.

Durante el espectáculo que abría con 'Higher power’ Chris Martin conquistó a todo el Estadio Olímpico; la performance del vocalista desplazándose a través de la larga pasarela, abrazado por miles de pulseras LED (retornables) que ilumanaban el espacio creaba el universo Coldplay, donde todo es color, alta vibración y mucha energía.

En esta tercera jornada, a pesar de que no todos los fans del grupo pudieron disfrutar de las actuaciones de la banda en vivo, crearon una experiencia inolvidable por sí mismos y se entregaron al ritmo de la música desde el exterior. Según avanzaba la noche, las redes se inundaron de vídeos y fotos de la multitud bailando.

Unas imágenes que han llegado hasta los ojos de los músicos y no han dudado en expresar su amor a todos aquellos firmes seguidores. Al enterarse manifestaron su sorpresa y gratitud en las redes, sumado a las palabras del cantante durante el concierto que agradecía a los seguidores su apoyo.

A través de la cuenta de Twitter oficial Coldplay mencionó un vídeo grabado en los exteriores del estadio con una cara a punto de llorar y un corazón.

En el vídeo se puede ver a una gran cantidad fuera del recinto disfrutado de 'Viva la vida', uno de los himnos de la banda. "No puedo entrar dentro a ver a Coldplay, pero lo que se está viviendo fuera es una barbaridad", decía el usuario que filmó la situación.

Parece que cuatro días de conciertos en la ciudad condal no han bastado para que cada fan consiguiese una entrada para disfrutar de este espectáculo envolvente con tintes de 'Cirque du Soleil', aunque ni la falta de entradas, ni el tiempo han sido impedimentos para que la música de Coldplay traspasase las barreras del Estadi.