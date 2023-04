Estos son los coches que "no serán aprobados" según la ITV

A medida que se acerca la Semana Santa, es importante pasar la inspección técnica Superar la ITV es uno de los requisitos básicos para viajar por las carreteras

Cuando pasan 4 años desde la matriculación de un vehículo, este debe superar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). Este requisito es indispensable y crucial para poder circular y se tendrá que superar una vez al año tras superar los 10 años.

Para que nuestro coche supere la prueba y se nos otorgue la codiciada pegatina de la ITV, debemos asegurarnos de que todas las partes del coche, desde las luces a los neumáticos, estén en regla. A pesar de lo importante que es pasar esta inspección, muchos conductores acuden muy nerviosos porque no saben si la pasarán o no. Esto se debe a que los técnicos comprueban a fondo el vehículo y cada vez hay más razones para no superar la prueba.

Desde hace algún tiempo, una de las principales preocupaciones de los usuarios de vehículos matriculados desde 2008 es el testigo MIL. Esto se debe a que, aquellos que lleven encendidos este indicador fallarán la prueba inmediatamente. "Que un vehículo matriculado a partir de 2008 tenga encendido el testigo MIL se considera un defecto grave y, por consiguiente, no pasará la ITV", afirman desde las estaciones de inspección.

Según asegura la Consejería de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía: "El indicador MIL se apaga tras el chequeo del sistema. Esta comprobación debe efectuarse únicamente a vehículos matriculados a partir del 1/1/2008. Por tanto, no se realiza a vehículos anteriores a esa fecha". De esta forma, si se posee un vehículo que haya sido matriculado antes del 2008, es importante comprobar si el testigo MIL se enciende o no antes de ir a la ITV.