Si tu coche tiene la etiqueta C, atento a estas restricciones

En caso de que tengas un vehículo con etiqueta C y no tengas claro en qué partes de la ciudad puedes entrar y cuáles son tus restricciones, en este artículo encontrarás todas las respuestas. Este tipo de automóvil etiqueta C es el más numeroso en España, por lo que son muchos los coches que pueden verse afectados por las medidas de 2023.

Los vehículos con etiqueta C, pegatina de color verde, son los coches de gasolina que fueron matriculados desde el año 2006. Por lo tanto, los automóviles que pertenecen a las normativas Euro 4, Euro 5 o Euro 6, y los motores diésel matriculados a partir de 2014.

Desde el pasado 1 de enero, las áreas conocidas como Zonas de Bajas Emisiones, tienen cuyo acceso restringido a determinados vehículos. Estas son obligatorias en todos los municipios con más de 50.000 habitantes, que cumplieron así con la Ley de Cambio Climático aprobada en 2021.

Los vehículos con etiqueta C pueden acceder sin problemas de restricción en las ZBE y además, también puede estacionarse, a diferencia de los coches con etiqueta B. Aunque, hay una excepción en Madrid, que pueden estacionar en la ZBE de Plaza Elíptica, pero en ningún caso estacionar en zona SER.