Tengo un coche de renting: ¿debo pasar la ITV? ¿quién la paga?

Esta es una gran pregunta para los usuarios de los coches de renting, un modelo de negocio que va en aumento

Para la mayoría de conductores pasar la ITV es un trámite que nos pone los pelos de punta, cuando se acerca el momento todo son preocupaciones: que no nos falle ninguna luz, que el coche no emita más emisiones de las establecidas, que funcionen bien los frenos... Si nuestro vehículo no pasa la prueba como sabéis no podremos conducir más que para ir al taller a solucionar la posible avería o desperfecto que nos encuentre el inspector de turno.

Pero los conductores de los vehículos de renting tienen otro quebradero de cabeza diferente: ¿quién paga la ITV en uno de estos vehículos? ¿debe ser el conductor del vehículo habitual el que vaya a pasar el mal trago a la estación? En realidad en un vehículo de renting suele ser poco habitual pasar la ITV, pues al cabo de 4 años los conductores suelen cambiar de vehículo, pero si lo tienes más tiempo en tu poder.

La documentación requerida para pasar la ITV con un vehículo de renting es la misma que en la de un vehículo de propiedad: permiso de circulación y la tarjeta de la ITV. Si el vehículo es de renting a una empresa, se deberá presentar también el CIF de la empresa propietaria del coche. Sobre el caso que nos ocupa, es el conductor habitual el encargado de pasar la ITV, pero es la empresa del renting la que se tiene que encargar de preparar, agilizar, solicitar y arreglar toda la documentación que requiere pasar la ITV.

¿Quién paga la ITV de un vehículo de renting? Pues tiene que ser también la empresa del renting la que tiene que pagar la ITV, tal como establecen los Servicios ITV: “el contratante del servicio de renting es quien deberá pagar dicho trámite”. El encargado de pagar es el dueño del coche, que en este caso es la empresa de renting

Si el vehículo de renting forma parte de un gasto empresarial, se puede solicitar la factura a la empresa para desgravar un 50% en caso de turismos y un 100% para las furgonetas.