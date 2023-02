Si tu coche está matriculado a partir de 1999, atento a este cambio de la ITV

Si les falta la luz de marcha atrás, no pasarán la ITV Es un elemento obligatorio para todos los turismos

¿Sabías que los defectos graves más frecuentes identificados en la ITV son los que están relacionados con el alumbrado y la señalización (más del 24%) y aquellos detectados en las ruedas y suspensiones (casi el 22%)? Si quieres ahorrarte un dinero y una nueva visita a la Inspección Técnica del Vehículo y tu turismo está matriculado a partir de 1999, toma nota de esta importante novedad.

Los técnicos de los centros de la ITV analizan e inspeccionan en profundidad el número de luces, su funcionamiento, su homologación y los colores permitidos. Sin embargo, muchos son los que detectan que la luz de marcha atrás no funciona: en vehículos matriculados a partir de 1999, no solo es obligatorio contar con esta luz, sino que debe funcionar. En caso contrario, se considera un defecto grave y no obtendrás favorable la ITV.

Sobre las luces de cruce, si no funciona alguna de ellas es un defecto grave; si no responden las dos luces de carretera, también será grave, pero solo leve si funciona al menos una. Parecido ocurre con las luces de posición: defecto leve si solo falla una de ellas, grave si no responden todas. Revisa también las luces de freno (defecto grave si el vehículo no tiene el número reglamentario), antiniebla (grave si no funcionan las traseras) o intermitentes (graves si no funciona alguno de ellos).