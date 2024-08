La Coca-Cola y la sandía tienen un contenido similar de azúcar pero, ¿cuál es la mejor opción?

La sandía y la Coca-Cola son dos de los snacks más tomados en verano debido a lo refrescantes que son. En primer lugar, la sandía contiene un 95% de agua, haciendo que sea ideal para combatir la sed, además de que aporta vitaminas A y C, junto con antioxidantes como el licopeno, que benefician la salud cardiovascular. Por último, gracias a su bajo aporte calórico, se convierte en la opción ideal para tomar un aperitivo saludable.

Por otro lado, la Coca-Cola es muy popular en verano por su capacidad para ofrecer energía rápida y una sensación de frescura. Sin embargo, con 10,8 gramos de azúcar por cada 100 mililitros, es una fuente de calorías vacías que puede contribuir a problemas como el aumento de peso y la diabetes tipo 2. Además, la cafeína presente en esta bebida puede generar dependencia y afectar el sistema nervioso.

Debido a la gran popularidad de ambos productos, que también contienen una cantidad de azúcar parecida, el doctor Adrian Copcea, especialista en nutrición, decidió compararlos. En su comparativa determinó que, a pesar de su contenido similar de azúcar “la sandía, al ser una fruta, aporta más beneficios en términos de vitaminas y minerales”.

A pesar de su similar contenido de azúcar, el experto lo tiene claro: “Es preferible optar por la sandía, no solo por sus beneficios nutricionales, sino también porque aporta hidratación y una sensación de saciedad que la Coca-Cola no puede ofrecer. No se trata de demonizar el azúcar, sino de elegir las fuentes que nos brindan algo más que calorías vacías”. Y es que, es crucial optar por alimentos que ofrezcan más que solo calorías vacías, priorizando aquellos que nutren y promueven el bienestar.