¿Cuánto cobra un controlador aéreo en España? Este es su sueldo medio y complementos en 2025

Siempre se ha dicho aquello de que el oficio de controlador aéreo se corresponde con uno de los que mejor ganan dentro de nuestro país, pero... ¿cuánto hay de cierto en esta afirmación?

En este mismo sentido, y si nos fijamos en lo que se establece en el último convenio de controladores aéreos, las cifras varían en función del puesto que ostentes dentro del sector.

Esto último se divide en tres categorías diferentes de menos a más: controlador del tránsito aéreo de nuevo ingreso, controlador del tránsito aéreo y jefe de torre.

Ahora bien; si echamos un vistazo a la parte en la que se habla del sueldo percibido, este suele oscilar entre los 34.700 y los 110.000 euros brutos anuales, lo cual se traduce entre 2.900 y 8.000 euros al mes.

No obstante, a esto habría que sumarle esos complementos que son comunes a otros trabajos como, por ejemplo, la nocturnidad o el hecho de trabajar en días festivos.

Además de esto, los controladores aéreos también cuentan con un sistema de trienios y otro de complementos por productividad, pero los datos sobre este último no son de dominio público.

De esta manera, observaremos que, efectivamente, los controladores aéreos ganan un buen sueldo mensual (incluso los que entran en la categoría junior), pero lo cierto es que no es tan fácil acceder a un puesto así.

En este sentido, la persona tendrá que pasar una serie de procesos selectivos de ENAIRE, la cual incluye psicotécicos, pruebas de inglés, evaluación personal y un reconocimiento médico.