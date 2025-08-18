¿Cuánto cobra un analista web en España en 2025? Salario medio y especializaciones

Hay varios empleos en auge en los últimos años, y uno de ellos es el de analista web, un perfil multidisciplinar cada vez más común en las empresas digitales. ¿Cuál es su salario medio en España en 2025? ¿Qué factores y especializaciones influyen en él?

El salario medio de un analista web en España

Según los datos de 2025, un analista web tiene un sueldo medio en españa de unos 26.000 euros brutos anuales. Pero puede variar bastante según la experiencia, la especialización e incluso la ciudad donde se realice la profesión. Vamos a profundizar en ello.

Para empezar, los analistas web junior suelen comenzar con sueldos que van desde los 18.000 euros anuales, mientras que los perfiles seniors, especialmente en ciudades como Madrid y Barcelona, pueden llegar a superar los 40.000 euros anuales.

Además, se trata de un trabajo con multitud de especializaciones, por lo que podemos encontrar puestos como Web Analyst, Analista de Marketing Digital, CRO Specialist (especialista en optimización de conversiones) o, directamente, Data Specialist, dependiendo un poco del foco de la empresa y sus funciones.

Las funciones que suele desempeñar un analista web en España es recopilar y analizar datos del tráfico web de la empresa y el comportamiento de los usuarios dentro de él, utilizando varias herramientas diferentes, que debe conocer y dominar.

También se encarga de monitorizar el rendimiento de las campañas, las conversiones y la consecución de los objetivos y KPIs propuestos, mientras propone acciones de mejora y realiza las optimizaciones oportunas basada en los datos que recopila.

El analista web suele colaborar con otros equipos de la empresa, como los de diseño, programación y marketing, para mejorar la experiencia de usuario y aplicar estos cambios. En general, el analista web suele realizar funciones específicas dependiendo de la empresa, y ese es su sueldo medio en España en 2025.