La clave para ser feliz está en aceptar esta sencilla cosa

Sentirte feliz no siempre es sencillo Si aceptas este elemento será mucho más fácil

Muchas personas creen que la felicidad es una cuestión de hábitos. Hacer deporte, vida social, satisfacción laboral, meditación o mostrarse agradecido como costumbre, son algunos de los pasos hasta la ansiada felicidad. Todos ellos son elementos esenciales, pero hay un aspecto fundamental que podría ayudarnos a alcanzar este propósito.

Kristen Lee, experta en la riqueza psicológica, ha escrito un artículo en el que habla de las personas que desarrollan estos hábitos para ser felices y que, sin embargo, no consiguen serlo. Este concepto es conocido como "felicidad superficial", y se apoya en aquellas personas que centran sus esfuerzos en pasarlo bien y no tener preocupaciones, pero que en su mayoría, es algo inalcanzable.

La psicóloga expresa que sí creemos que eso es la felicidad plena, nunca la alcanzaremos. La vida tiene días mejores y peores, y encontrarnos con los menos buenos no significa que no seamos felices. En este sentido, hay que desarrollar la riqueza psicológica, pasando por aceptar que "no existe la felicidad perpetua".

Citando al psicólogo Arash Emamzadeh, los sentimientos negativos son muy importantes. Estos nos enseñan a buscar soluciones y adaptarnos a diferentes situaciones. Las personas más felices son las que pueden adaptarse a diferentes estímulos, no quienes los evitan a toda costa. La felicidad no es estar contento todos los días, si pensemos eso, cuando tengamos que enfrentarnos a un problema esa idea se derrumbará por completo.

Lee explica que hay que mantener la mente abierta y aprovechar los momentos difíciles como experiencias en las que aprender. Después de las mismas, podemos salir reforzados y nos ayudará a conseguir la felicidad que buscamos. Esta idea, se basa en hacer frente a la "tiranía de la positividad", que puede resultar contraproducente para nuestras expectativas.