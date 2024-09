La clave para evitar discusiones de pareja que está arrasando en España: el método 7-38-55

En las relaciones de pareja, es común que surjan malentendidos o conflictos. A veces, no importa lo bien que elijas las palabras, la conversación acaba en una discusión. Pero ¿y si te dijera que lo importante no es solo lo que dices, sino cómo lo dices? Aquí es donde entra el método 7-38-55, una técnica creada en los años 70 por el psicólogo Albert Mehrabian.

Este método, que ha ido ganando popularidad en España, ayuda a mejorar la comunicación y evitar roces innecesarios en las relaciones.

¿Qué significa el 7-38-55? La regla sugiere que solo el 7% del impacto de un mensaje proviene de las palabras que utilizamos, mientras que el 38% está relacionado con el tono de voz y el 55% con el lenguaje corporal. En resumen, lo que decimos es importante, pero cómo lo decimos y lo que transmitimos con nuestro cuerpo lo es aún más.

Esto es especialmente crucial en conversaciones emocionales, donde las palabras no siempre son suficientes para expresar lo que sentimos. En este tipo de interacciones, si el lenguaje verbal y el no verbal no coinciden, las personas tienden a confiar más en lo que perciben a través del tono de voz y el lenguaje corporal. ¿Alguna vez has dicho “estoy bien” cuando en realidad no lo estabas? Seguro que la otra persona lo notó sin que dijeras nada más.

Cómo funciona el método 7-38-55 en parejas

Cuando se trata de evitar discusiones de pareja, el método 7-38-55 nos enseña que una gran parte de los malentendidos proviene de la falta de coherencia entre lo que decimos y cómo lo transmitimos.

Por ejemplo, si le dices a tu pareja que todo está bien, pero lo haces con un tono de voz molesto y una postura cerrada, el mensaje que realmente llegará será que algo no va bien. De hecho, el 93% de lo que tu pareja interpretará dependerá de cómo lo dijiste y de lo que tu cuerpo expresó, más que de las palabras que hayas elegido.

Aplicar esta regla puede ser muy útil en momentos de tensión o cuando sientas que una conversación va en dirección a un conflicto. Presta atención no solo a lo que dices, sino a cómo lo dices. Asegúrate de que tu lenguaje corporal y tu tono de voz coincidan con tus palabras, especialmente en discusiones sentimentales, que son las más comunes en el día a día.

Aunque el método 7-38-55 es muy útil para mejorar la comunicación en pareja, también puede aplicarse en otros ámbitos. Desde negociaciones laborales hasta situaciones de liderazgo, la coherencia entre nuestras palabras, tono de voz y gestos es clave para transmitir credibilidad y evitar malos entendidos.

Así que, la próxima vez que te encuentres en una situación delicada, recuerda: el 93% de lo que dices no está en las palabras, sino en cómo las expresas.

Este sencillo método se ha convertido en una herramienta esencial para aquellas personas que buscan mejorar su comunicación y evitar discusiones innecesarias, tanto en su vida personal como profesional.