Clara Galle sorprende a Pablo Motos con su experiencia mística

Clara Galle y Julio Peña han visitado este miércoles 14 de febrero 'El Hormiguero' como parte de la promoción de su nueva película de Netflix: 'A través de tu mirada'. La actriz pamplonesa nación en 2002, su nombre real es Clara Huete Sánchez y es una de las mayores promesas de la industria cinematográfica en nuestro país.

Durante su entrevista en el programa de Antena 3, Pablo Motos ha querido conocer todos los entresijos de la grabación. Sin embargo, el presentador se ha quedado sin palabras después de que la joven intérprete haya revelado una experiencia mística que vivió hace un tiempo junto a su pareja.

Clara ha confesado que siente "y mucho" las energías. "Siempre llevo el collar de espiral. Me lo compré hace 12 años en Conil y no me lo quito nunca. Ahora se me ha roto después de 12 años. Lo cierto es que si veo una espiral es como estoy en un buen sitio. Me fui a Menorca en caravana y estábamos camino a una montaña cuando nos topamos con una cueva, 'la cova des Coloms', que está muy, muy arriba. Y encontramos a un coro", relataba.

"Yo lo de las energías lo siento mucho. Me quedé como estática. Fuimos hasta el fondo de la cueva. Me puse a investigar y cuando miré al techo vi que había un montón de espirales. La gente estaba cantando eran del coro de Menorca. Me desmayé. Luego aparecí en la caravana, pero mientras perdí el conocimiento estuve en esa cueva otra vez", explicaba la actriz, dejando mudo al entrevistador.