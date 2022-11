La cita más ardiente de First Dates: "peores cosas me he metido en la boca"

Arturo y Abigail han tenido una cita de lo más subida de tono en First Dates A pesar de los comentarios y las insinuaciones al final cada uno ha decido irse por donde había venido

Todas las semanas en First Dates hay una o dos citas que suben la temperatura del restaurante. La de esta semana ha estado protagonizada por Arturo y Abigail, un chico y una chica que la verdad parecían que se iban a comer en mitad del restaurante. Él se ha descrito como un chico al que le gustan las emociones fuertes, además en el amor ha comentado que tiene fama de “Fucker, de follador”, afirmando que nunca tiene relaciones duraderas porque se cansa muy rápido.

Por el otro lado estaba Abigail, a quien le ha encantado Arturo nada más verle entrar por la puerta. Los comentarios no han podido ser mejores “Esta muy bueno y encima tiene tatuajes, y eso me pone muchísimo”. En mitad de la cena las preguntas y las insinuaciones continuaron sin parar. Incluso ella le dio un casi beso cuando probó comida de su boca diciéndole “No soy escrupulosa, peores cosas me he metido en la boca”. Arturo ha confesado que en “El sexo me gusta la marcha dura y más que dura”.

A pesar de todo esto, Abigail si ha querido una segunda cita diciéndole sin cortarse que “Me gustaría saber qué esconde, igual la espada de Excálibur”. No obstante Arturo no quiso tener una segunda cita porque le faltó chispa.