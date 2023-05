Cirugía gratis para niños que sufren bullying: la solución contra el acoso que desata la polémica

Las orejas de soplillo se podrán operar desde los 5 años de edad "El bullying hay que cambiarlo desde el hogar"

Los casos de bullying en los colegios no paran de aumentar; uno de los motivos más frecuentes de los agresores para humillar a sus compañeros, reside en el aspecto físico. Ante esta preocupación, se ha puesto sobre la mesa una solución contra el acoso que ha levantado la polémica: cirugía gratis para los niños que sufren bullying.

Brasil se ha convertido a golpe de bisturí en uno de los líderes del planeta en cirugía estética y parece que este modelo de vida, también cala en las aulas. Ante el creciente aumento de casos de bullying, Brasil quiere poner las operaciones estéticas a disposición de los niños para acabar con el acoso escolar .

"No se trata de regalar estética, sino de un programa con un público muy dirigido a jóvenes que sufren acoso escolar. El año pasado tuvimos más de 150 casos, y a veces una cirugía reconstructiva cambia por completo la vida de esa persona", ha explicado Eduardo Riedel, gobernador del Estado de Mato Grosso do Sul, artífice de esta iniciativa.

¿Se acaba el bullying 'mejorando' el físico de los niños? ¿No se debería indagar en la educación para frenar la actividad de los agresores? ¿Estamos dándole la razón al agresor? El debate está servido por ofrecer la cirugía estética como una alternativa para poner freno a un asunto tan serio como es el bullying.

Según Riedel, el objetivo es que el mal trago que sufren estos chavales por los comentarios de sus compañeros hacia su físico no derive en absentismo escolar o, finalmente, en un abandono de los estudios. Una iniciativa del estado brasileño de Mato Grosso do Sul, en el centro-oeste del país, que no ha tardado en levantar ampollas.

Aumentan las cifras de bullying

En Mato Grosso do Sul contabilizaron 142 casos de bullying en 2022 pero la cifra podría ser mayor, muchos menores no hablan de esta realidad. La polémica está presente en todo el país por intentar solucionar este problema que sufre en torno al 40 % de los estudiantes brasileños a base de retoques estéticos.

«Tratar solo lo externo sin investigar lo que sucede internamente no lo soluciona, el bullying hay que cambiarlo desde el hogar», recuerda César Benavides, presidente de la Sociedad Brasileña de Cirugía Plástica en Mato Grosso do Sul.

Se espera que la línea gratuita de operaciones estéticas entre en funcionamiento este mismo semestre, eso sí, limita las intervenciones estéticas disponibles, rondarían un coste de entre 500 y 1.700 reales -entre 100 y 300 euros, al cambio- sufragados por fondos públicos del Sistema Único de Salud.

Las orejas de soplillo se podrán operar desde los 5 años de edad, las intervenciones de nariz y senos se harán desde los 16 y 17. El objetivo de este plan, afirman, es que los niños y adolescentes no sucumban al acoso y dejen de estudiar.