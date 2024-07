Cintia Goldani, culturista, fallece a los 36 años de forma repentina

El mundo del culturismo ha sufrido otra repentina pérdida entre sus referentes. La culturista Cintia Goldani, de 36 años, ha fallecido en Río de Janeiro, mientras se encontraba para participar en el Musclecontest Brasil. La organización del evento, fue la encargada de comunicar el fallecimiento de la brasileña.

"Con gran dolor y tristeza, les informamos del fallecimiento de Cintia Goldani debido a complicaciones de una neumonía. Cintia era un ángel en forma humana. Dios necesitaba refuerzo en el cielo. Ella nunca será olvidada por la familia MuscleContest", comunicaron desde el evento previsto en Curitiba.

El novio de Goldani, Gustavo César, también profesional del culturismo, se apresuró en terminar con los rumores y aclarar lo sucedido: "Choque séptico, sepsis pulmonar y neumonía bacteriana fueron las causas de partida de mi amor a Dios, no una embolia no probada ni ninguna de las cosas bizarras que dicen por ahí".

Además de la aclaración, el atleta también subió a sus redes sociales un emotivo mensaje: "Lamento profundamente haberme avergonzado de publicar esta foto. Te amo tanto y merecías mucho más amor de mi parte, mi amor es tan verdadero como el tuyo, pero pasaron cosas en mi vida antes de ti que me dieron miedo a delatarme por completo. Me enseñaste a amar de verdad, a amar con el alma, me demostraste el verdadero amor y ahora este sentimiento en mi corazón será infinito".

"Si pudiera resumir a Cynthia en 3 palabras sería: ¡PURO, AMOR, VERDADERO! Siempre te llevaré conmigo mientras esté en este mundo y pronto nos reuniremos en la eternidad. El amor es paciente, el amor es amable. No envidies, no te jactes, no estés orgulloso. No maltrates, no busques tus intereses, no te enojes fácilmente, no guardes rencor. El amor no se deleita en la injusticia sino que se regocija con la verdad. Todo sufre, todo cree, todo espera, todo lo soporta", termiba diciendo Gustavo.