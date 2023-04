Los cinco trucos de limpieza de la abuela con los que alucinarás

Las abuelas siempre tienen la solución para todo Estos trucos te ayudarán en tu día a día

¿Cuántas veces has probado varios productos de limpieza que te aseguran que quedará todo limpio como el primer día? Hace años no existían tantos inventos, y la gente dejaba sus casas impolutas. Te dejamos algunos trucos de la abuela con los que alucinarás:

Quitar el pegamento de los botes con aceite

Hay veces que quitas una etiqueta o pegatina de algún bote y se queda todo pegajoso. Cuando llega ese punto, parece que no existe nada para poder quitarlo, pero no es así. Simplemente echando un chorro de aceite de oliva sobre un trapo y frotando hasta que no quede ningún resto, conseguirás que quede como nuevo.

Limpiar los espejos y cristales con papel de periódico

El periódico se utiliza en muchos trucos de limpieza. Uno de ellos es para dejar limpias las ventanas o los espejos. Es muy absorbente y podrá deshacer la grasa de los dedos que se ha quedado impregnada u otras manchas.

Para acompañarlo, podrías rociar previamente las ventanas o cristal con un chorro de agua y vinagre, y te quedará reluciente.

Bicarbonato de sodio

Este compuesto sólido sirve para múltiples trucos de limpieza tradicionales. Se puede utilizar para blanquear la ropa blanca, para eliminar olores, para desengrasar platos...

Vinagre para quitar el óxido en objetos

Este ingrediente sirve para quitar el óxido de los objetos. Simplemente se tiene que remojar la pieza con vinagre y agregar agua. Con esto los dejarás como nuevos. Además, el vinagre se puede utilizar como desodorante para los malos olores.

Pasta de dientes para la plata

Los artículos de plata suelen perder el brillo con mucha facilidad. Pese a la calidad, la suciedad se va acumulando, y la abuela te trae un truco con el que solo necesitarás pasta de dientes y un pañuelo. Tienes que aplicar la pasta con el paño sobre la plata, y aclarar con agua.