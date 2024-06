Un científico de Harvard se pronuncia: estos son los tres ingredientes para la felicidad

Encontrar la felicidad es una tarea más difícil de lo que parece. Y es que, en la sociedad actual en la que vivimos, parece que nada de lo que tenemos es suficiente y siempre buscamos más y más estímulos que nos lleven a la felicidad.

Muchas personas pueden pensar que el dinero es el factor más importante para alcanzar la felicidad, pero nada más lejos de la realidad; aunque pueda ponernos todo más fácil. Ni siquiera el amor lo es.

Arthur C.Brooks, es un científico social y profesor de la Universidad de Harvard, y ha dedicado gran parte de su vida a investigar lo que significa ser feliz. Y es que según él, la felicidad no es un destino, sino una dirección hacia la cual debemos apuntar de manera continua.

Brooks ha participado en numerosas charlas y ha escrito algunos libros sobre este tema. En una entrevista reciente para el podcast 'Ten Percent Happier with Dan Harris', el científico ha querido explicar los tres ingredientes fundamentales para lograr la felicidad.

Disfrute

¿Es lo mismo placer que disfrute? Corrientes como la Psicología Positiva o el Mindfulness nos dicen que, en gran parte, nuestra felicidad no depende de circunstancias externas, sino de nuestra actitud frente a ellas.

Según Brooks asociar placer con disfrute no siempre es del todo correcto. Y es que el disfrute no ocurre solo cuando logramos satisfacer nuestros deseos o satisfacemos algo más, sino cuando logramos algo más.

Brooks expone que para lograr el disfrute debemos agregar dos elementos a nuestro placer: personas y recuerdos. Es importante disfrutar de las actividades en solitario, pero, el investigador sugiere que las interacciones sociales potencian significativamente nuestra sensación de disfrute.

Satisfacción

La satisfacción puede entenderse como el cumplimiento de un deseo o la resolución de una necesidad, de manera tal que se produce sosiego y tranquilidad. Esta sensación la logramos cuando sentimos que lo que tenemos es algo que hemos ganado con nuestros propios medios.

Por lo tanto, el sentido exacto de lo necesario para alcanzar la satisfacción puede variar dependiendo del caso y de la persona. Los factores que determinan la satisfacción pueden ser objetivos o subjetivos, abstractos o concretos. En todo caso, la plenitud que traen consigo suele ser temporal o efímera: una vez que surjan nuevas necesidades, se volverá a producir insatisfacción.

Propósito

Según Brooks, este es el concepto más crucial de los tres. El propósito a menudo se ve como una fuerza impulsora que motiva a los individuos a perseguir sus metas y sueños, así como a vivir una vida que sea satisfactoria y significativa.

Para comprender el propósito tenemos que dividirlo en tres sub partes:

Coherencia: ¿Por qué suceden las cosas de la manera en que lo hacen?

¿Por qué suceden las cosas de la manera en que lo hacen? Propósito: ¿Por qué mi vida se desarrolla de la forma en que lo hace? ¿Cuáles son mis objetivos y cuál es mi dirección?

¿Por qué mi vida se desarrolla de la forma en que lo hace? ¿Cuáles son mis objetivos y cuál es mi dirección? Significado: ¿Por qué es importante que yo esté vivo?

No hay respuestas correctas o incorrectas, excepto no tener ninguna respuesta, lo cual, según Brooks, no es un fracaso, sino un punto de partida para empezar a buscar significado.