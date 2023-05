La ciencia explica que sucede con las experiencias cercanas a la muerte

El estudio ha sido elaborado por un equipo investigadores de la Universidad de Michigan Los resultados que han encontrado darían una posible explicación a este suceso

Durante mucho tiempo han ido surgiendo testimonios de personas que se han encontrado al borde la muerte. A menudo, se ha mencionado "la luz al final del túnel" o "las puertas del cielo", hasta el encuentro con algún familiar. Sin embargo, un estudio científico ha querido arrojar luz sobre estas experiencias.

El estudio ha sido elaborado por un equipo investigadores de la Universidad de Michigan (Estados Unidos) y ha sido publicado por la revista 'Proceedings of the Naional Academy of Science'. Ahora, los resultados que han encontrado podrían dar una posible explicación a este suceso.

La doctora Jimo Borjigin y su equipo parece haber registrado señales similares a la activación gamma en los cerebros de las personas y animales que se encuentra en esta situación, debido a la pérdida de oxígeno tras un paro cardíaco. Tras fallecer, se puede observar un aumento de la actividad cardiaca y las ondas gamma. La actividad cerebral se muestra en la zona caliente de los correlatos neuronales de la conciencia, una parte relacionada con los sueños y las alucinaciones.

Los conclusiones del estudio fueron las siguientes: "No podemos establecer correlaciones entre las señales neuronales de la conciencia observadas y la experiencia correspondiente en los mismos pacientes de este estudio. Sin embargo, los hallazgos observados son emocionantes y proporcionan un nuevo marco para nuestra compresión de la conciencia encubierta en los seres humanos moribundos".