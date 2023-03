¿Chris Martin y Dakota Johnson esperan un hijo? El cantante de Coldplay ha proyectado la ecografía de un bebe en un concierto y ha puesto las redes 'patas arriba'

El estreno de su nuevo single 'One World' vino acompañado del momento de la ecografía que no ha dejado a nadie indiferente Chris Martin y Dakota Johnson llevan 5 años de relación

El último concierto de Coldplay en Brasil ha vuelto locos a los fans, y no solo porque la gira 'Music of the Spheres' haya sido un sold out a nivel mundial, si no porque el cantante Chris Martin proyectó la ecografía de un bebe en la pantalla que hizo saltar todas las alarmas.

En el estreno de su nuevo single 'One World' ha sido el causante del momento más viral del concierto que está arrasando en redes sociales. Chris Martin no dijo absolutamente nada al mostrar esta imagen, simplemente levantó los brazos hacía arriba mirando al público y se puso a bailar al ritmo de la canción.

Un momento que ha generado la incertidumbre entre los fans y que no les sorprendería que fuese una manera de anunciar su paternidad con la actriz, Dakota Johnson, tras cinco años de relación.

La proyección de la ecografía en 3D de un bebé ha desatado los rumores. Muchos de sus seguidores especulan con la posibilidad de que podría haber sido la más original y sorprendente manera de anunciar que sería padre junto a Dakota Johnson, pero por el momento, ni Chris Martin ni el resto de la banda se han pronunciado ante dicho rumor.

El cantante, de 46 años, y la actriz, de 33, llevan juntos cinco años de relación y ella le admira mucho a él como padre de dos hijos

De hacerse realidad, para la protagonista de 'Cincuenta sombras de Grey' sería su primer hijo, mientras que para el intérprete de 'A Sky Full of Stars' sería el tercero, después de los dos hijos que tuvo junto su exmujer, Gwyneth Paltrow.