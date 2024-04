Qué fue de 'Chiqui' de Gran Hermano, de colaboradora de programas de televisión a su nueva vida

Almudena Martínez, popularmente conocida como 'Chiqui', comenzó a hacerse un hueco en televisión a través de su participación en 'Gran Hermano 10'. Después del reality, comenzó a colaborar en diferentes programas de la pequeña pantalla, especialmente en el grupo Mediaset.

Tras la desaparición de 'Sálvame', donde era una tertuliana habitual, comenzó a reducir sus apariciones en televisión. De hecho, en la actualidad vive completamente alejada de los platós con su nuevo trabajo. "He hecho de todo. Desde cajera, luego me fui a 'Gran Hermano', 'Supervivientes'... mil realities. Y ahora, pues estoy aquí, vendiendo coches", afirmaba la televisiva en el programa 'Socialité'.

En el vídeo, Chiqui se mostraba ilusionada por aceptar este nuevo trabajo, que le ofrecía la conciliación familiar, algo que buscaba la ex colaboradora para poder cuidar de sus padres y sus dos hijas. "Si no he estado en la pantalla es porque he estado cuidando de mis padres, que están muy enfermos. Además, entre casa, niñas, y trabajo, no he podido estar en televisión", confirmaba.

No obstante, afirma estar "muy contenta" con su nuevo empleo. Además, asegura que con sus "chiquitrucos" y siendo "ella misma" le resulta "muy fácil vender". En la empresa están muy satisfechos con su trabajo, puesto que ha vendido algún vehículo valorado en 60.000 euros. A pesar de todo, Almudena echa "mucho de menos de los programas", pero la situación no le permite regresar. "Ahora mismo no puedo volver a la televisión, pero la echo de menos. Sé que al público le encanto".