Una chilena prueba la paella valenciana por primera vez y dicta sentencia: "Me da demasiada pena"

La cocina española es reconocida a nivel mundial, especialmente gracias a su gran catálogo de platillos icónicos que han logrado maravillar a personas de toda clase de países como el pulpo a la gallega, el cocido madrileño, la tortilla de patata o, más relevantemente para la ocasión, la paella valenciana.

En este sentido, una creadora de contenido chilena ha hecho uso de sus redes sociales para mostrar su reacción al probar el platillo en cuestión por primera vez, ofreciendo un veredicto que ha resultado a priori sorpresivo.

“Estoy acá, en Casa Baldo, en Valencia, con mi tía. Quería comer paella valenciana porque estamos acá, y veo que hay una patita, que me suena como a los conejos con los que me puse a llorar en el mercado central”, declaró Phili Smith al ver partes de conejo, uno de los ingredientes principales del plato.

“La paella valenciana tiene conejo. Me da demasiada pena. Igualmente como vaca, pero también me da pena. Soy hipócrita. Igualmente, me la terminé comiendo y estaba maravillosa, pero fue la sorpresa nada más”, añadió.

“El camarero/garzón dijo que nos lo había comentado cuando la pedimos, pero les prometo que no lo escuché. Igual todo es cultura, solo que fue mi reacción de sorpresa”, continuó narrando en el video de formato corto publicado en TikTok.

Con miles de visualizaciones y cientos de comentarios, el video ganó bastante tracción en la red social, aunque muchas personas se mostraron solidarias ante la forma de reaccionar de la creadora de contenido.

"No pasa nada, es normal que te dé pena, no estás acostumbrada. ¡Pero te animo a que sigas probando comidas españolas y/o valencias!", cita uno de los mensajes más prominentes.

Sin embargo, otros bromean con las circunstancias, destacando que tuvo suerte, puesto que no le cayó "un caracol con las antenitas afuera", algo que probablemente hubiese generado una reacción aún mayor.