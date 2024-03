¿Los chicles engordan o adelgazan? Estos son los que puedes tomar al día

El consumo de chicle es muy habitual para muchas personas de nuestro país. Es normal que en nuestro grupo de familiares o amigos haya algún portador de este producto en cada ocasión, si no somos nosotros mismos. Bien sea para calmar los nervios, pasar el rato o matar el hambre, los chicles son un hábito recurrente entre la población.

No obstante, hay varias creencias populares sobre los chicles, alguna de ellas contradictorias, como si engordan o adelgazan. La verdad es que las calorías de este productor varían según sus ingredientes, y en caso de contar con azúcar o no puede variar drásticamente la composición del producto. Sin embargo, tomar chicles cada día no resulta un factor determinante por el que alguien pueda engordar de manera destacada.

Los chicles no afectan negativamente de forma directa en nuestra salud, siempre y cuando se realice un consumo moderado. Estas gominolas pueden ayudarnos a calmar el hambre y engañar a nuestro cuerpo, debido al sabor que desprende y al azúcar que contiene. Aunque no adelgazan por sí solos, en caso de que consumirlos sin azúcar, pueden calmar la ansiedad y evitar el picoteo entre horas.

Los chicles con xilitol ayudan a evitar que las bacterias fermenten en la boca. También aumentan la producción de saliva y regula la acidez de la boca, reduciendo el riesgo de desmineralizar nuestros dientes. Por otro lado, consumir demasiados puede alterar los movimientos intestinales y producir diarrea. Es recomendable no comer más de dos o tres veces al día y mascarlos entre 10 y 20 minutos.