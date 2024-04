Esta chica estadounidense flipaba con esto que le pasaba al empezar a conocer españoles

Nadie puede negar que las diferencias culturales son obstáculos de difícil superación, sobre todo si eres una persona tímida a la que le cuesta integrarse socialmente. Sin embargo, lo positivo de estas diferencias es que puedes aprender de ellas y extraer conclusiones a largo plazo. Esto es lo que le ocurrió a Maddie, una chica estadounidense que es profesora en España y tiktokter en sus ratos libres. A través de TikTok ha relatado lo que le ocurrió cuando empezó a tener amigos españoles.

"Recuerdo que conocí a un par de españoles que eran buena onda y siempre me invitaban a hacer planes con ellos", explica en un vídeo en TikTok. Hasta aquí, todo bien, destacando lo mucho que se esforzó Maddie para adaptarse a España y a sus costumbres. Sin embargo, rápidamente la joven comprendió que la puntualidad no era lo nuestro: "cuando me decían que la cosa empezaría a las nueve, yo llegaba a las nueve. ¡Uy, qué vergüenza esto"'.

Siempre era la primera persona en llegar a las fiestas y quedadas que planeaban con ella, e incluso cuando quería llegar tarde a propósito, seguía llegando pronto.

Al menos Maddie se lo toma con humor y ya sabe que esto no es más que otro aspecto de la cultura española. Seremos impuntuales, pero también recibimos con los brazos abiertos a personas como esta chica estadounidense que únicamente quería encajar y hacer amigos.