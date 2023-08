Cheque familiar de hasta 2.400 euros: cómo pedir la nueva ayuda

Se trata de una deducción en la declaración de la Renta a la que se acogen las familias numerosas

Con la inflación por las nubes, muchas familias no llegan a fin de mes. Sobre todo, aquellas que son familias numerosas y se enfrentan a las dificultades de una cesta de la compra cuyo precio no deja de aumentar. Ya lo apunta el Instituto Nacional de Estadística (INE): el 8,7% de la población tenía dificultades para llegar a fin de mes en 2022, mientras que el 35,5% no era capaz de afrontar gastos imprevistos.

Sin embargo, nuestro Estado pone a disposición de estas familias numerosas un 'cheque familiar' de 2.400 euros que no es más que una deducción de la declaración de la Renta que podéis solicitar los declarantes, ya les salga el resultado a pagar o a devolver.

La Agencia Tributaria explica que el importe máximo de la ayuda para las familias numerosas regulares (desde tres hijos, o dos si uno de ellos tiene discapacidad reconocida) es de 1.200 euros; cifra que se multiplica hasta los 2.400 euros en caso de ser familia numerosa de categoría especial (más de cinco hijos).

Además, la deducción se puede compartir entre declarantes de la misma unidad familiar, eso sí, prorrateándose entre ellos. Consulta con tu asesor o gestor si te conviene aplicar esto, o bien solo uno de vosotros solicitáis la deducción.

También pueden solicitar este cheque las familias monoparentales con dos hijos o más a su cargo, o si uno de los padres tiene discapacidad.

Si no quieres recibir esa deducción en la declaración de la Renta, puedes solicitar el ingreso de 100 euros mensuales a través de internet (modelo 143 de Hacienda), por teléfono o de forma presencial en cualquier oficina de Hacienda.