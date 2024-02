Chanel reprocha su ausencia al Benidorm Fest: "Me parece una falta de respeto"

Abraham Mateo actuó en la final del Benidorm Fest, de la misma forma que ocurrió en la primera semifinal, celebrada en el Palacio de Deportes L'illa de Benidorm como artista invitado. El artista andaluz cantó junto a Vicco la canción 'Tequiero', antes de que la catalana cantara su tema más escuchado, 'Nochentera'.

Después de la interpretación, Abraham Mateo regresó al escenario para cantar 'Falsos recuerdos', canción que mantiene como solista y 'Clavaito', tema que comparte con Chanel Terrero, primera ganadora del Benidorm Fest. La hispana cubana, en su disputa con RTVE desde que representó a nuestro país en el Festival de Eurovisión, lamentó en Threads no haber sido invitada.

"Se canta 'Clavaito' en el Benidorm Fest 2024 sin mí. Me parece una falta de respeto a los eurofans y a mí, por supuesto", escribía la cantante y bailarina en una publicación que se hizo tendencia en redes sociales. Por otro lado, Chanel aprovechó el mensaje para felicitar a Nebulossaen la victoria, al final del mismo.

María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de la Corporación RTVE, fue cuestionada en rueda prensa sobre el dardo de Chanel en redes sociales. "No he visto nada de lo que me estás hablando, así que me lo miro y mañana te lo comento lo que corresponda. En cualquier caso, respeto a sus palabras. No he visto nada", explicaba en ese momento.