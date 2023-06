Así es César Muñoz, el encargado de presentar 'Así es la vida' junto a Sandra Barneda

El extremeño de 33 años ha dado el salto a uno de los principales programas de Mediaset para este verano "Si me llaman de una tele nacional, yo estaría encantado de irme”

Hoy mismo se ha estrenado 'Así es la vida', el nuevo programa de Telecinco que viene a sustituir definitivamente a 'Sálvame' y que está presentado por Sandra Barneda. Pero para ayudarla a dirigir el programa también cuenta con César Muñoz, el que es el copresentador del programa y que no es tan conocido como su compañera, aunque también ha estado teniendo varios trabajos en televisión últimamente.

El jóven de 33 años se graduó en periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid, aunque para empezar su carrera profesional decidió regresar a Extremadura, el lugar dónde nació, y a veces también colaboraba en algunos otros programas, como 'La Roca', 'Liarla Pardo', 'Aquí en Madrid', o 'Callejeros', por ejemplo.

Durante un tiempo también pudo ser reportero del programa 'España Directo', y aunque se quedo durante poco tiempo todo pudo sumar a su currículum.

Ahora Muñoz tiene su primera gran oportunidad en una de las cadenas de televisión más importantes del país, trabajando como copresentador de Sandra Barneda. ¿Y como es que ha llegado hasta aquí? Pues la verdad es que su vinculación con la productora del programa de Telecinco ha tenido algo que ver, aunque el principal motivo tiene que ver con su excelente trabajo en 'Dos de la Tarde', el programa que presentaba antes y tenía un estilo parecido a 'Así es la vida', aunquese emitía en Canal Extremadura.

Además de ser un buen presentador, César Muñoz es un gran defensor de los canales de televisión autonómicos. “Si mi tierra me sigue queriendo, estaré aquí. Pero si me llaman de una tele nacional, yo estaría encantado de irme”, decía el periodista hace unos meses, cuando aún no tenía ni idea de que pronto estaría trabajando junto a Barneda para uno de los programas más prometedores de este verano en Telecinco.