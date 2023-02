¿Con cuántas cervezas das positivo en un control de alcoholemia? La DGT lo revela

El límite estaría en 1,5 unidades en hombres y menos de 1 en mujeres Los límites varían en relación a nuestro sexo o cuerpo

Cuando nos ponemos al volante de un vehículo la mejor recomendación es siempre no beber ni una gota de alcohol, ya que se trata de uno de los principales factores de siniestralidad en nuestro país. Pero, si es cierto que existen unos límites que varían en relación a nuestro sexo o cuerpo, así también del tipo de bebida alcohólica que tomemos.

Tal y como recoge la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, se considera positivo en un control de alcoholemia cuando se superan los 0,5 gramos por litro en sangre (0,25mg/L en aire espirado).

En el caso de personas con menos de dos años de carné de conducir o de profesionales de la conducción, los limites son menores. Y es que, no podrán superar los 0,3g/L de alcohol en sangre (0,15mg/L en aire).

Una de las bebidas alcohólicas favorita por los españoles es la cerveza. Es por esto, que la DGT y la Guardia Civil recogen las cantidades con las que podemos dar positivo.

