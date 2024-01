¿Por qué cerrar la puerta de la habitación antes de dormir puede ser tu salvavidas?

Antes de irte a la cama, lo habitual es revisar que has cerrado la puerta de entrada a la vivienda, que has apagado el gas si tienes una bombona de butano o que has cerrado todos los grifos.

Sin embargo, todos deberíamos añadir entre nustras costumbres para dormir el hecho de cerrar la puerta de la habitación. Según la Organización de Ciencias de la Seguridad UL, de UL Solutions, un 60% de españoles duermen con la puerta abierta cuando esta acción entraña un peligro de muerte.

La razón por la que debes cerrar la puerta de la habitación antes de dormir

Básicamente, en caso de incendio en la casa, es mucho menos arriesgado dormir con la puerta cerrada. La Asociación Nacional de Protección contra Incendios concluyó en 2019 que gracias a la mejora en los materiales en muebles y construcción, el tiempo promedio para escapar de un incendio en una casa se ha reducido a tan solo 3 minutos. Las casas tienen menos estancias y están mejor conectadas.

Sin embargo, también es posible que el fuego se extienda más rápido. Por esta razón, tener la puerta cerrada de la habitación te permite estar un poco más protegido ante temperaturas que pueden alcanzar los 300ºC.

Otras ventajas que entraña este sencillo hábito, relacionadas con la posibilidad de un incendio, es el mantenimiento de unos niveles normales de oxígeno por más tiempo y retrasar la entrada de llamas y furgo a la estancia. El vídeo situado sobre estas líneas deja claro que deberías tomar nota si aún no lo haces.