La verdadera razón del enfrentamiento de Cayetano Martínez y sus hermanos

A medida que queda menos para el décimo aniversario de la muerte de la duquesa de Alba va volviendo el interés mediático por la familia de la difunta. Recientemente, Cayetano Martínez de Irujo concedió una reveladora entrevista al programa Dinastías, en la cual habló sobre su complicada relación con sus hermanos. Al parecer, los problemas llevan ahí mucho tiempo y la situación no ha mejorado con el paso del tiempo.

En un principio, la información que se conocía sobre lo sucedido entre los Alba indicaba que habrían discutido debido a una falta de comunicación al discutir sobre la herencia. Sin embargo, ahora se han desvelado otros motivos que llevaron al inevitable enfrentamiento entre hermanos.

"A Eugenia han conseguido llevársela de su lado. Han pasado cosas feas, por eso ha sido una decepción muy grande. Cuando alguien me hace una injusticia de ese tamaño y además no quiere sentarse a hablarla, para mí ha terminado", declaraba Cayetano durante la entrevista. Además, tampoco se cortó al hablar sobre el resto de hermanos: "Los celos y la envidia o se tratan psicológicamente o se traducen en odio. Uno no puede vivir con odio sin haber hecho nada para ello. Yo solo fui el escogido de mi madre para llevar la casa. Eso es todo el mal que hice".

Además, ha señalado que la fuente principal de los problemas es que no aceptan su rol como sucesor de su madre: "Mi madre me dijo: 'Prepárate que tú vas a heredar mi legado'". Finalmente, Cayetano ha desvelado exactamente cómo es su relación con cada hermano: "Tengo una relación correcta y cordial dentro de lo que cabe con mi hermano Carlos. Me senté con él y le dije todo lo que quería decirle. No conseguí lo que esperaba, pero por lo menos me quedé satisfecho porque me escuchó. Actualmente, tengo una relación cordial y así la quiero mantener. Fernando es un hermano justo porque se ha mantenido imparcial". Por último, al hablar de Jacobo y Alfonso, dice que la relación es “inexistente”.