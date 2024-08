Catedrático de Psiquiatría con 2.200 euros de pensión: "Podía ser más alta"

En una nueva serie de entrevistas llevada a cabo por La Sexta, el conductor Santi Villas se ha trasladado tanto a un barrio obrero como a un barrio rico para consultar con los adultos de la tercera edad cuál es el valor de sus pensiones y, además, cuál es la opinión que le amerita a título personal el recibimiento de dicho derecho.

A dicho respecto, es evidente la disparidad entre ambos sectores, siendo que los habitantes del barrio obrero cobran, en promedio, menos de la mitad que sus contrapartes del barrio más pudiente. Un pastelero, con 45 años cotizados, cobra una pensión que no llega a 900 euros, lo cual no le deja mucho margen para una valoración positiva. "Trabajar para morir. Porque, si no puedes comer, no puedes vivir", comentó.

El contexto de sus congéneres de mayor capacidad adquisitiva, por supuesto, es muy diferente. Un catedrático de Psiquiatría, quien pese a su jubilación aún trabaja como profesor, asegura recibir alrededor de 2.200 euros y, en simultáneo, estar becado por la Organización Mundial de la Salud. "Sí, afortunadamente sí", responde ante la consulta de si llega bien a fin de mes. "Podía ser más alta, ¿eh? Por todo lo que he hecho. Lo digo con seriedad. He ahorrado a través del tiempo y, entonces, pues puedo compensar. Pero, realmente, digamos, sí, yo llego a final de mes", añadió.

El panorama en el barrio obrero, claro está, es completamente opuesto. "¿Qué voy a llegar [a final de mes]? Si hoy mismo he ido para que me hagan esto de la luz, y he estado una hora, y dicen que el gobierno me tiene que mandar una carta. Entonces no me caliento tampoco en el invierno", sentenció otra pensionada.