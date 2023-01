Casio se desvincula del supuesto comunicado acerca de la colaboración con Piqué

La marca asegura que hay cuentas falsas publicando mensajes "no oficiales" Piqué confirmó en un streaming de la King's League que la marca patrocinaría la competición

La publicación de la nueva colaboración entre Shakira y Bizarrap sigue dando mucho de qué hablar. No obstante, la cantante colombiana no se corta al criticar a su ex marido, Gerard Piqué, y a su nueva chica, Clara Chia. Seguro que te has aprendido parte de la letra tras analizar las muchísimas indirectas que ha lanzado la artista, siendo una de las frases más comentadas aquella que compara al ex futbolista del F.C. Barcelona con un Twingo y la marca de relojes Casio.

No obstante, Piqué aprovechó la ocasión para anunciar una colaboración con Casio para que el fabricante fuese patrocinador directo de la King's League, y desde entonces, son muchos los comunicados que se han leído en redes sociales. Eso sí, Casio ha confirmado que no hay comunicado oficial alguno y que son muchas las cuentas falsas que han proliferado haciéndose pasar por ellos.

"Hacemos este comunicado para anunciar que están apareciendo múltiples cuentas en Twitter, Instagram y Tiktok haciéndose parar por un medio oficial de Casio", ha apuntado el equipo de comunicación de Casio, compartiendo al mismo tiempo algunos de estos mensajes falsos que inducen a error. De esta forma, la única publicación real es aquella fotografía de Instagram en la que aseguran que están encantados de que "esto nos salpique".