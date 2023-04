La casa de Shakira y Piqué en Barcelona ¡sale a la venta!: esta es la desorbitada cantidad que cuesta

La cantante se ha mudado con sus hijos a Miami para empezar una nueva vida El padre de Piqué deshaucio a Shakira a través de una carta

Tras algún intento frustrado, Shakira se ha mudado finalmente a Miami y ha dado el adiós definitivo a Barcelona. El pasado domingo, cogía un avión privado con sus hijos Sasha y Milán, para empezar una nueva etapa en Estados Unidos.

Antes de marcharse, Shakira recibió una carta firmada por Joan Piqué como administrador de Inversiones BCN Two & Two SL, que le obligaba a abandonar la mansión con el 30 de abril como fecha límite. Un aviso de desahucio por parte de su suegro, que según el Registro de la Propiedad, la casa, titularidad de Shakira y Gerard Piqué, pasó a ser propiedad de Inversiones BCN Two & Two SL en septiembre de 2022, una vez la pareja estaba más que rota.

Por lo que Joan Piqué, padre del exjugador quedaba como administrador y socio único y advirtió a la cantante de que el 30 de abril sería la fecha límite para marcharse. Un motivo que también pudo influir en la precipitada marcha de la cantante que ahora se encuentra de vacaciones con sus hijos y su hermano Torino, para después ir a Miami.

Shakira ha dicho adiós a Barcelona pero también a la super vivienda que ocupaba con Gerard Piqué, y en la que el exjugador tampoco reside. El chalet ubicado en Esplugues de Llobregat, ya está preparado para venderse, tasado en 14 millones, así lo desvelaba hoy 'Sálvame'. Una gran cantidad de dinero para convertirse en dueño del lugar casa donde la cantante y el jugador hicieron su vida en Barcelona.