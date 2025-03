El cartel de Semana Santa de Girona despierta las burlas en redes sociales: "Es legendario"

En menos de un mes, los festejos por la llegada de la Semana Santa tendrán lugar en España, de manera que numerosas localidades a lo largo del país están empezando a prepararse para la celebración.

Una de las prácticas más comunes es erigir carteles para que cofradías y fieles recuerden y difundan los símbolos de la conmemoración cristiana, que es precisamente lo que ha hecho la Junta de Cofradías de Girona.

Sin embargo, el acto no ha estado exento de burlas en redes sociales, pues tanto el estilo artístico como la composición de la obra han permitido establecer similitudes con la película animada 'El Rey León'.

Aun así, esa es solo una de las numerosas bromas que los usuarios han establecido sobre la creación, la cual representa una vista del casco antiguo de Girona junto al perfil del que se asume es Jesucristo, un cordero y un león plateado.

"Mufasa granítico disgustado por algún motivo, Jesucristo Chad bitcoiner, carnero rapado mutante desconcertado te devuelve la mirada, atardecer nuclear, nubes más densas que el petróleo, Girona habitando en una perspectiva mágica", resume el comediante Isaac "Loulogio" Sánchez para el disfrute de sus seguidores.

"He visto cosas feas en la vida, desagradables, pero pocas tan grotescas como esta, decir que es más fea que un pecado, teniendo en cuenta el campo semántico, no me parece exagerado", añade otro usuario.

"¿Han asesinado a todos los diseñadores de Girona?", jocosamente se pregunta otro, formando parte de las decenas de valoraciones burlescas que el cartel ha recibido, algunas con intenciones más inocentes que otras.

En cualquier caso, lo cierto es que la obra ha llamado la atención, y quizá ha cumplido su cometido de atraer las miradas hacia la celebración de la Semana Santa que, recordamos, se llevará a cabo entre el 13 y el 20 de abril.