Las cartas que se mandaron Meghan Markle y Carlos III tras toda la polémica por el racismo en la Familia Real salen a la luz

Los dos llegaron a un entendimiento tras tratar el tema de la forma más discreta posible Meghan le reveló a su suegro la identidad de quién realizó el comentario racista sobre su hijo

Como bien sabéis, el próximo 6 de mayo tendrá lugar la esperada coronación de Carlos III, hijo de la difunta Isabel II, como el rey de Reino Unido, por lo que recientemente han ido surgiendo nuevos detalles de la esperada ceremonia que se llevará a cabo en la Abadía de Westminster. De hecho, uno de esos detalles que se han dado a conocer es que su hijo menor, el príncipe Enrique, asistirá, aunque lo hará sin la compañía de su mujer, Meghan Markle.

No es ningún secreto, ni mucho menos, que los duques de Sussex han estado en el punto de mira en los últimos tiempos tras sus declaraciones sobre la monarquía británica. Ahora bien, recientemente, desde The Telegraph han hecho públicas las cartas que se habrían intercambiado la propia Meghan Markle y el actual rey de Reino Unido en el año 2021, después de toda la polémica surgida tras la entrevista que concedió Markle a Oprah Winfrey en la que no dudó en hablar de racismo en la familia real.

Es curioso, pero sí, todo esto sale a la luz ahora que Carlos III está más que cerca de coronarse como rey de su país, algo que a su vez ocurre unos meses después del documental protagonizado por los duques de Sussex en Netflix y las no menos importantes memorias del mismísimo príncipe Harry en su libro, llamado 'En la sombra'. Como bien sabréis, todas esas declaraciones no dejaban en muy buen lugar a algunos miembros de la familia real.



| SPORT.es

Evidentemente, con toda esta situación, la asistencia a la coronación de Enrique y Meghan Markle estaba más que en duda. Pero vaya, a falta de algunos días aún, podemos decir que Enrique sí que asistirá a la coronación de su padre. Ahora bien, después de todo esto, el citado medio ha compartido las cartas que se habrían mandado la actriz y el padre de Enrique en 2021, como ya os decíamos antes. Hay que tener en cuenta que en esa conversación uno de los puntos que denunciaba Markle eran las "preocupaciones y conversaciones sobre cuán oscura podría ser la piel de Archie cuando naciera".

Concretamente, como dicen desde The Telegraph, Carlos III le expresó a Meghan su "tristeza por el abismo" que había surgido entre los dos lados de la Casa de Windsor y su "decepción" porque sintieran la necesidad de hacer acusaciones tan dañinas. Por otro lado, parece que la actriz quiso revelar la identidad del miembro de la familia que había realizado ese comentario por el color de piel de su hijo junto al príncipe Harry. Lo que parece claro es que los dos habrían tomado la decisión de discutir este asunto de la forma más discreta posible.

Tras esas cartas, ambos habrían conseguido reducir las tensiones y pudieron llegar a un acuerdo de que ese comentario hacía su hijo no se habría hecho con "malicia". Sin duda, este acercamiento seguramente se tradujo en el cambio a la hora de abordar este tema por parte de Enrique y Megan, ya que afirmaron después que ellos no habían denunciado un acto racista, sino un "sesgo inconsciente" acerca del racismo en la Familia Real Británica. Otra cosa que podemos sacar en claro de todo esto es que ni el propio Carlos III ni la reina consorte, Camila, fueron los responsables del comentario despectivo y polémico sobre Archie.

El príncipe Harry quiere que su su hermano William y su padre, Carlos III estén presentes en su vida | SPORT.es

Para ir terminando, desde The Sun revelaron que Enrique habría tenido una conversación con Carlos III antes de poder aceptar su invitación para acudir a su coronación en el próximo mes de mayo. Además, al parecer, el rey comprende que Meghan no asista a la ceremonia para quedarse con sus hijos (Lilibeth Diana, de un año, y Archie, que está a punto de cumplir los cuatro años) en Estados Unidos. Asimismo, cabe mencionar que el pequeño Archie cumplirá esos cuatro años el mismo día de la propia coronación.

Por lo tanto, es más que posible que Enrique solo acuda al acto religioso y no al resto de actividades que se llevarán a cabo ese fin de semana, por lo que el duque de Sussex regresaría antes a Estados Unidos para estar con su mujer e hijos. Por otro lado, tampoco es que sepamos qué papel tendrá el propio hijo de Carlos III en el mencionado acto oficial.