La carta de Nagore Robles a su persona más especial': "Sé que lo voy a conseguir"

Nagore ha compartido un bonito mensaje a través de Instagram "Carta a la persona que me acompaña cuando estoy mal", se indicaba en el mensaje

La verdad es que Nagore Robles lleva mucho tiempo en el ámbito televisivo. Ella se dio a conocer en Gran Hermano, concretamente en su edición número 11, donde tuvo el honor de ser la expulsada con mayor porcentaje de la historia del programa, con un 95% de los votos de los espectadores, que se dice pronto.

Más allá de eso, la vasca ha aparecido en varios formatos de Mediaset, por ejemplo, lo que ha hecho que su reconocimiento televisivo haya ido creciendo con el paso de los años. Ahora, la colaboradora ha compartido una publicación en Instagram en la que se puede ver un texto de la mano de "Somos estupendas", un colectivo de mujeres ''para mirar hacia dentro y florecer''.

Entrando en materia, con el mencionado texto, Nagore no tiene reparos en mostrarse vulnerable:

"Carta a la persona que me acompaña cuando estoy mal. A veces puede que no me entiendas. Sé que le doy mil vueltas a todo y que las cosas me afectan mucho. Entiendo que para ti debe ser muy difícil entenderme y acompañarme. Además de sufrir por mis cosas, sufro por las personas que estáis ahí, como tú, acompañándome en mis momentos más difíciles".

''Sé que dejar de estar mal parece fácil para ti, pero yo no sé hacerlo de otra manera. Y créeme, me encantaría tener una varita mágica y poder hacer desaparecer todas esas preocupaciones y poder disfrutar como lo hacen otras personas. Estoy intentando gestionar mis emociones y me estoy esforzando mucho para estar bien. Sé que algún día lo voy a conseguir, así que gracias por acompañarme'', compartía Nagore Robles dando visibilidad a las diferentes personas que luchan contra problemas de salud mental.

Nagore, con sus más de 1.3 millones de seguidores en Instagram, suele compartir informaciones feministas y LGTBIQ+, discursos a favor de visibilizar la salud mental, su día a día, rutinas de deporte, consejos, experiencias personales y muchas cosas más, lo que hace que cuente con una muy buena fama entre sus seguidores.