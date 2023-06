Esta es la carrera con más probabilidades para encontrar trabajo

Muchos estudiantes ni siquiera saber qué carrera quieren elegir con exactitud al terminar el bachillerato Al parecer el poco interés por esta carrera se debe principalmente a que muchos ni siquiera saben en qué consisten estos estudios

Ya estamos en la época de la selectividad, una temporada en la que aquellos estudiantes que están a punto de terminar sus estudios en el bachillerato, y se preparan para elegir cuál será la carrera universitaria que van a cursar durante los siguientes años, se ven rodeados en montones y montones de exámenes. Y es que en muchas ocasiones conseguir la nota ideal que te permita acceder a esa carrera en la que te ves en el futuro puede ser bastante complicado.

Pero hay otros grados universitarios que, por el contrario, no son muy solicitados por lo que la nota necesaria para acceder a ellos es muy baja. Este es el caso de carreras como la de Ingeniería Agrónoma, que es considerada una de las principales carreras que nadie quiere estudiar a pesar de ofrecer un 100% de posibilidades de encontrar trabajo al terminarla.

Y este es un detalle bastante curioso si tenemos en cuenta que en los 90 este era uno de los grados universitarios que más demanda tenía entre los jóvenes estudiantes, ¿Pero qué ha pasado para que ya nadie quiera elegir esta carrera?

Pues al parecer la subdirectora de Ordenación Académica de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agrónoma de la Universidad Politécnica de Madrid, Rosario Haro, parece tener una teoría que tiene bastante sentido y que podría ayudarnos a entender el motivo de esta bajada de interés por este grado universitario.

"No se ha sabido transmitir correctamente a los estudiantes en qué consiste la carrera y su importancia.", asegura Haro después de explicar que muchos jóvenes asocian el nombre de la carrera con la idea de tener que trabajar en el campo, cuando no es en eso en lo que consiste. De hecho, se estudian muchas cosas relacionadas con el campo, pero la mayoría de salidas profesionales que ofrece esta carrera no tienen nada que ver con esa idea de tener que ponerse a trabajar en el campo de sol a sol.