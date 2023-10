Carmen, la soltera de 'First Dates' que ama a su guacamayo: "Es el único que me da besos con lengua"

Carmen ha venido al programa dispuesta a encontrar un nuevo amor Por el momento, el único al que besa es a su guacamayo

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. En el programa todo el mundo tiene cabida y una oportunidad para encontrar el amor, pero no siempre sale como esperaban.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Esta noche Carmen esperaba encontrar un hombre que la volviese a hacer feliz, se quedó embarazada muy joven y estuvo viviendo trece años con un hombre que no le hacía feliz. “Me casé con 15 años porque me quedé embarazada” confesaba ante las cámaras.

Continuaba diciendo que “luego me di cuenta de que no lo estaba. Estuvimos juntos trece años, pero mal”. Aunque Carmen lleva tiempo sin pareja, los animales son los que más compañía le han hecho en estos últimos años. De quien más ha hablado ha sido de Roberto, su guacamayo. “Nos damos besos con lengua” . Además “cuando paso me llama guapa, pero cuando se enfada me dice p*ta”.

Carmen, le ha dejado claro a su cita, José Vicente que su guacamayo "es el único que me da besos con lengua". Aunque a primera vista no se ha sentido atraída por él, prácticamente estaba segura de que lo suyo no iba a funcionar, la cena les ha servido para conocerse mejor y poco a poco ha cambiado de opinión.

Y al final la cita con su soltero, José Vicente, ha ido a las mil maravillas y al final en la decisión que han tenido que tomar han dejado claro que querían una segunda cita fuera del programa.