Carmen Lomana y sus duras palabras hacia Kiko Rivera

Kiko Rivera se está recuperando de un leve ictus Carmen asegura que el joven "es un tonto del haba"

La recuperación de Kiko Rivera tras sufrir un leve ictus no será sencilla, dado que las secuelas de esta enfermedad se prolongan mucho en el tiempo. Por esta razón, él pide a todos tranquilidad y no ser alterado. De ahí que por el momento, no quiera que ni Isabel Pantoja ni su hermana Isa le visiten, como tampoco lo hicieron mientras se encontraba ingresado en el Hospital Virgen del Rocío (Sevilla).

A su lado se encuentra en todo momento Irene Rosales, su máximo apoyo y la mujer de su vida. Pero esta situación no la comprende Carmen Lomana, quien no ha dudado en hablar frente a los medios de comunicación y reaccionar a esta prohibición de recibir visitas tan importantes como la de su madre y su hermana:

"Es un tonto del haba. ¿Como no van a ir? Tu madre y tu hermana tienen que ir, es lo más lógico. ¿Por qué te tiene que apetecer que vaya tu madre y te dé un abrazo?". Ni indirecta ni dardo envenenado: lo de Carmen Lomana ha sido un duro mensaje, una crítica hacia la actitud del DJ con su familia.

Pero este personaje público no se ha quedado aquí y ha ido más lejos todavía, con unas palabras que cabrearán, y mucho, a Kiko Rivera: "ha ganado millones de euros… Pero no ha sabido gestionarlo porque se dedica a comprar Ferraris, a meterse droga o hacer el idiota desde que tiene 18 años… No va a llegar a ninguna parte".