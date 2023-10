Carmen Borrego confiesa no haber comprado la entrevista de Edmundo Arrocet

En los últimos días, ha sido noticia la entrevista que ha concedido Edmundo Arrocet a la revista 'Diez Minutos' El cómico ha hablado sobre su relación con María Teresa Campos y por extensión, con sus hijas, Terelu y Carmen

En los últimos días, ha sido noticia la entrevista que ha concedido Edmundo Arrocet a la revista 'Diez Minutos'. La misma sigue generando opiniones en los platós de televisión, y no parecen ser muy optimistas. El cómico ha hablado sobre su relación con María Teresa Campos y por extensión, con sus hijas, Terelu y Carmen.

Estas declaraciones no han sentado nada bien a la familia, puesto que Arrocet ha asegurado que la comunicadora le pidió matrimonio para que pudiese gozar de una pensión si fallecía antes que él. Además, no ha titubeado en revelar lo que según él, fue la razón de su ruptura: "Eran temas de celos. La desconfianza fue ajando la relación".

Carmen Borrego, colaboradora de 'Vamos a ver', no ha podido evitar hablar sobre la entrevista en su puesto de trabajo: "No he tenido tiempo ni necesidad de comprar la entrevista porque tengo papel higiénico hasta el mes de diciembre en casa", explicaba en el espacio.

"Creo que es muy fácil provocarme a mí porque soy menos políticamente correcta. No voy a contestar a nada. El que se retrata es él, el que ha actuado es él. Voy a respetar la memoria de mi madre. A ella no le gustaría que entráramos", relataba.

Finalmente, no ha querido cortarse en hablar sobre la posible culpabilidad de Edmundo Arrocet con los problemas de salud de María Teresa Campos. "Esto le hizo no retomar su vida. Con esto no digo que fue el responsable de su muerte, pero sí del declive de mi madre. Nunca jamás se recuperó", senteciaba.