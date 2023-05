Carlos Sobera se pone del lado de Asraf y calla a Adara con estas imágenes

"Me he partido la cara por ti y lo único que quieres es quedarte solo manipulando" La tensión entre ambos concursantes no llega a su fin

Con la final cada vez más cerca, los concursantes han empezado a sacar a relucir sus estrategias para hacerse con el premio de 'Supervivientes'. La gala de este jueves prometía no defraudar con los enfrentamientos entre concursantes, tanto que Carlos Sobera ha tenido que tomar partido en medio de la emisión.

Mientras que algunos critican a Bosco Martínez, otros afirman que Asraf Beno ha cambiado su actitud de forma radical para hacerse la víctima y recibir el apoyo del público.

Más cambios abordan la figura de Asraf, la que era su amiga inseparable, Adara Molinero, ha decidido dar un giro drástico en su relación. La influencer se ha quejado de que Beno es otra persona que no para de estar pendiente de todo lo que hace y de criticarla.

"Me he dado cuenta del tipo de persona que es. Se dedica a provocarme todo el tiempo. Se va a llorar a la roca para manchar mi imagen", contó Adara decepcionada ante el asombro de Asraf que no entendía como un comentario podía haber acabado con su amistad.

Al escuchar sus palabras, Asraf se justificó "pero le pedí disculpas. Fui a intentar arreglarlo unas cuatro veces, pero nada. Creo que por eso no se rompe una amistad...", expresaba con pesar y es que para él Adara sigue siendo una persona muy importante.

Pero Adara, no creyó sus palabras: "Eso es mentira, tú no me has pedido disculpas. No tergiverses".

Una discusión que no llega a consenso

Ante la negativa de Adara, que seguía asegurando que Asraf en ningún momento le pidió disculpas, Carlos Sobera tuvo que tomar partido, con unas imágenes que daban la razón a Beno.

La organización del programa puso la secuencia del enfrentamiento y en las imágenes Asraf le pedía disculpas a Adara por su comportamiento: "Lo hemos visto, y justamente hemos visto cómo Asraf te pedía perdón".

Una pillada que dejó a Adara al descubierto pero aún así continuó con su discurso de que el modelo se hacía la víctima para ganarse al público.

Pero ni siquiera la intervención de Sobera sirvió para calmar la Palapa: "Estoy flipando porque estoy viendo a una persona que no conozco en absoluto. Lleva provocándome e intentando dar una imagen de mí que no es. Ya le dije fuera de cámaras 'Asraf, te estás confundiendo conmigo'", advertía la protagonista.

A lo que Beno respondió: "He intentado solucionarlo como tres o cuatro veces y ya llega un momento en el que la que me está faltando el respeto eres tú diciendo que yo me voy a llorar a una esquina, que hago esto por el concurso o que me hago la víctima. Parece que no me conoces", le espetó.

Lejos de intentar acercar posturas, Adara continuó firme en su idea de que Asraf es un manipulador. "Conmigo ya no. Me he partido la cara por ti y lo único que quieres es quedarte solo manipulando (...) Lo único que haces es presionarme", concluyó dejando latente la tensión entre ambos.