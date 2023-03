Una de las canciones de 'La ruleta de la suerte' hace que las redes sociales enfurezcan

Tras interpretar la canción de Quevedo y Bizarrap, Quédate, le llovieron palos al cantante del programa de Antena 3 Ya han sido varias las ocasiones en las que los espectadores han pedido el despido del cantante

Sin duda alguna, 'La ruleta de la suerte' es uno de los programas más longevos de nuestra televisión y sigue manteniéndose en buena forma, a pesar de toda su competencia, que no es poca. Este programa de Antena 3 cuenta con una gran base de fans en redes sociales que reaccionan al momento a todo lo que acontece al espacio presentado por Jorge Fernández.

Ahora bien, estos fans están tanto para lo bueno como para lo malo, y eso último es el caso de lo que os venimos a hablar en este post. Recientemente, 'La ruleta de la suerte' se ha convertido en tendencia en España recientemente, durante la semana pasada, por una de las canciones que tocó el grupo del programa.

Concretamente, estos decidieron versionar una de las canciones más populares en este momento en todo el mundo. Estos hicieron una versión de un tema que se cuela en todos lados y que seguro que has escuchado aunque sea de fondo, ya que ha sido todo un éxito: "Quédate", de Quevedo en colaboración con el productor argentino Bizarrap.

Si bien la reacción del público fue positiva, los espectadores que estaban viendo el programa desde la TV, no dudaron en dejar sus críticas hacia la versión interpretada por el grupo de La ruleta de la suerte, algo que se convirtió en tendencia en las redes sociales. Concretamente, las críticas iban dirigidas principalmente para el cantante, Joaquín Padilla, que también es conocido por ser el vocalista del grupo de Iguana Tango, para el que ya han pedido varias veces su despido del programa de Antena 3.

'La Ruleta de la suerte' | A3 Media

Pese a su veteranía en La ruleta de la suerte sus comentarios en el programa no están agradando a la audiencia. "De verdad, no vais a tener menos audiencia por cambiar al cantante. Al contrario, os verá más gente. Es insoportable oírle. Es que ni entona", aseguraba un seguidor del programa en un comentario en las redes sociales.

De hecho, este no ha sido el único y muchos otros usuarios no han tenido piedad a la hora de opinar sobre la interpretación de la sesión 52 que hicieron en el programa de Jorge Fernández. Y es que en Twitter algunos de los comentarios publicados no dejaban en muy buen lugar al cantante. Por ejemplo, podíamos leer algunos de estos mensajes: "Venga, HASTA LUEGO!". "Me acaba de dar una otitis aguda por el terrorismo acústico que acaban de cometer en #laruletadelasuerte". "A partir de hoy en mi casa #laruletadelasuerte se la ve sin audio…!!".