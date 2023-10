El cáncer contagioso entre los berberechos podría ser clave para atajar la metástasis en humanos

Un grupo de científicos ha analizado 7.000 berberechos y ha hallado un tipo de cáncer con aspectos similares a la leucemia Entender como contagia un bivalvo a otro puede abrir la puerta para comprender el contagio con el que los tumores se extienden en los humanos

Cada vez son más los casos de cáncer, en 2020 se estimó que unos 18'1 millones de personas fueron diagnosticadas de esta enfermedad según la Internacional Agency for Research on Cancer, una cifra aterradora que está en crecimiento. Si la tendencia continúa en 2040 la cifra crecerá hasta los 28 millones nuevos casos. Entre humanos, el cáncer no es prácticamente contagioso pero en algunos animales como los berberechos, la transmisión por contagio es común. Un grupo de científicos ha decidido fijarse en el comportamiento de estos bivalvos para obtener respuestas aplicables al funcionamiento del cáncer en humanos.

Este grupo de expertos, mayoritariamente gallegos, ha estudiado en profundidad como el cáncer se propaga dentro del cuerpo de una misma persona para lograr un importante objetivo: secuenciar el genoma del cáncer. Tras analizar a miles de berberechos extraídos de las costas de 11 países diferentes entre ellos España, Portugal, Irlanda o Marruecos, el equipo internacional de biólogos ha realizado este estudio sobre el cáncer transmisible que padecen estos animales.

El cáncer contagioso entre los berberechos

Como resultado de la investigación los científicos concluyeron en que estos bivalvos presentaban una genética inestable con una inmensa inestabilidad cromosómica. Un 6% de los moluscos analizados tenía neoplasia transmisible del bivalvo o BTN, un tipo de cáncer que afecta a las células del sistema inmunitario con aspectos similares en la leucemia en humanos.

Los investigadores creen que este cáncer procede de un ejemplar que vivió hace decenas o cientos de miles de años y que ha ido transmitiéndose a lo largo de generaciones de bivalvos. A pesar de ello, el equipo observó una variabilidad notable entre las células tumorales, hallaron desde células tumorales con 11 cromosomas hasta células con 354 cromosomas. Como referencia, una célula común de berberecho tiene 38 cromosomas.

“Hemos aclarado la existencia de dos cánceres transmisibles independientes, y sospechamos que hay más tipos diferentes ahí fuera. Tener una visión más extensa de los diferentes tipos de cánceres transmisibles puede darnos una percepción de las condiciones necesarias para que los tumores evolucionen y sobrevivan a largo plazo,” explicaba en una nota de prensa Alicia Bruzos, una de las biológas que ha formado parte del estudio.

Los cánceres que se transmiten por contagio son más la excepción que la regla, pero no lo es la metástasis. Hasta ahora solo se han detectado once tipos de cáncer transmisible: los ocho que afectan a bivalvos, dos que afectan al diablo de Tasmania y otro más que afecta a los perros.

¿Qué relación presenta este cáncer con los humanos?

¿Por qué tanto interés en un cáncer que no afecta a los humanos? El cáncer en berberechos no tiene implicaciones para el ser humano, consumir el alimento no es contagioso ni produce cáncer, aunque en términos económicos y ecológicos sí puede tenerlo, al menos si la enfermedad se extiende en lugares de pesca de estos animales o si acaba poniendo en riesgo esta especie.

Por otra parte, desde el área sanitaria el trabajo desarrollado por el equipo ayuda a entender mejor la variabilidad genética que también se produce en los cánceres humanos, podría ayudar a luchar contra la metástasis, la forma de contagio con la que los tumores se extienden por el cuerpo y que va estrechamente vinculada con la alta tasa de mortalidad vinculada al cáncer.