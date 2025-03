Cáncer de boca: Tu dentista puede detectar estos síntomas con un simple vistazo

En lo que al cáncer se refiere, la detección temprana es una de las vías más importantes para prevenir consecuencias catastróficas, por lo que estar atento a síntomas inusuales es vital.

Sin embargo, diversas variaciones de esta enfermedad resultan más difíciles de detectar que otras debidas a que pueden confundirse con otro tipo de afecciones, complicando el descubrimiento a tiempo que impida mayores problemáticas.

Este contexto es importante de cara a considerar el cáncer de boca, puesto que los dentistas están capacitados para detectarlo a través de los controles regulares y, por ende, asistir con normalidad se vuelve más relevante.

Dicho tipo de cáncer se desarrolla en la cavidad bucal e incluye los labios, la lengua, las encías y el revestimiento de la boca, de manera que un profesional del área preparado puede ser capaz de identificar los signos que señalan la presencia de esta afección.

En tal sentido, Safa Al-Naher, dentista en Londres, reveló ante The Sun cuáles son los primeros síntomas que pueden indicar cáncer de boca, entre los que subraya:

Bultos en la boca.

Una úlcera en la boca que no cicatriza.

Sangrado inexplicable en la boca.

Manchas rojas o rojas y blancas en la boca.

Dientes flojos o dentaduras postizas que ya no se ajustan correctamente.

No obstante, estos no son los únicos, ya que un bulto o llaga en el labio que no desaparece después de semanas también puede ser indicativo del cáncer de boca, al igual que un bulto en el cuello o ganglios linfáticos agrandados. "Puede que tu voz suene ronca o más baja, o puede que arrastres las palabras", añade Al-Naher.

Finalmente, cabe destacar que otros síntomas pueden ser el dolor de oído, dolor de garganta por mucho tiempo, dificultad o dolor al masticar o tragar, problemas para mover la mandíbula o entumecimiento del labio o de otra parte de la boca.