Cancelan a 'Sálvame' por lo que ha ocurrido al invitar a plató a Yaiza Martín, exconcursante de 'Supervivientes'

La concursante fue expulsada del reality por su agresividad y faltas de respeto con otros compañeros Sálvame ha querido darle voz y se ha sembrado el caos

Hablar de prensa rosa en España es hablar de Sálvame. Desde 2006 es uno de los programas de entretenimiento más populares y seguidos de la televisión española. Su formato fue rompedor y ha supuesto un antes y un después en la televisión mundial.

El programa repasa cada tarde en Telecinco tanto las últimas noticias con una buena dosis de debate con sus tertulianos habituales, que dotan al formato con una personalidad única que le ha hecho ser líder durante muchos años.

Siempre en el centro de la polémica, no son pocos los que consideran a Sálvame lo peor de la televisión aunque sus fans se cuentan por miles y su manera de calar en la cultura popular lo mantiene con una salud de hierro.

Jorge Javier Vázquez lo dirige junto a Nuria Marín, Rafa Mora, Kiko Matamoros, Rosa Villacastín, Kiko Hernández, Omar Suárez… Un elenco que ‘se cuela’ en nuestros salones cada día para explicar la actualidad.

Lo que ha pasado durante el programa de hoy, sin embargo, ha sorprendido a propios y extraños. Es normal que con tanta popularidad cada detalle sea ampliamente comentado, sobre todo en redes, por lo que no es de extrañar que también se haga viral.

La expulsión disciplinaria de Yaiza en 'Supervivientes' ha dado mucho de qué hablar, y la polémica no ha tardado en llegar al plató de 'Sálvame'. La concursante fue expulsada del programa tras sus faltas de respeto a Asraf Bueno y Adara. Ahora Yaiza Martín ya está de vuelta en España y le toca hacer frente a nuevas polémicas.

El equipo de investigación de ‘Sálvame’ ha encontrado nueva información sobre la novia de Ginés Corregüela. “Se trata de una web en la que hay fotografías y vídeos de alto voltaje que os vamos a enseñar en breve. Yaiza utilizaba su personalidad y a una serie de personas en beneficio propio y todo a través de una web que estamos analizando”.

“No es contenido para adultos, ella publicaba estas fotos a modo de llamamiento. Hay un intercambio" ha explicado Mayte Atmella. Tras el bombazolos colaboradores de Sálvame no han tardado en afirmar que les gustaría tener a Yaiza en plató para entrevistarla. Algo que no ha gustado nada a la audiencia y no ha tardado en cancelar el programa a través de Twitter.

El público se ha quejado de que después que 'Supervivientes' eliminase a la concursante por un mal comportamiento, ahora 'Sálvame', siendo de la misma cadena le da voz.

Estáis echando a alguien por acoso. Pero le dais voz en sálvame.Alucino!!! Después mandad mensajitos contra el bullying. Que queréis saber su versión? Si ella va a mentir y tener respuestas para todo. En su línea!! Que asco!! #yoveosálvame — La Reina Cotilla (@La_Reina_co) May 2, 2023

Me parece vergonzoso que se le expulse a una concursante de un reality por su agresividad verbal y a hora en Sálvame ya están frotándose las manos de hacer entrevistas a una agresiva A que jugamos telecinco doce meses doce causas no nos tomen por tontos — elisa (@elisa99315098) May 2, 2023