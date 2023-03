Cancelan a 'El Hormiguero' por la sección de Pilar Rubio en la que hablaba de su ropa interior

Después de la sección de la colaboradora, muchos usuarios en Twitter no dudaron en arremeter contra la sección y la propia Pilar Rubio "Hay gente con poco arte y luego está Pilar Rubio", decía un usuario en redes sociales

En el programa de ayer, 15 de marzo de 2023, de 'El Hormiguero' pudimos ver que la invitada fue la cantante argentina Emilia Mernes, que fue al programa presentado por Pablo Motos en Antena 3 para presentar su nuevo sencillo, llamado 'Tu recuerdo', una colaboración junto a los artistas Wisin y Lyanno.

Como de costumbre, la visita de la artista argentina comenzaba con la entrevista, donde Motos le preguntó sobre su primera actuación en solitario en Madrid de este próximo 17 de marzo. "Es mi primer show en Madrid y traigo mi primer álbum. Estoy muy contenta y estoy muy emocionada. Habrá mas de una sorpresa", aseguró la joven artista, que mantiene una relación con otro artista argentino, Duki.

De hecho, el presentador, como era de esperar, le preguntó sobre su relación con el propio Duki, a lo que ella dijo lo siguiente: "Es súper sensible y tiene un corazón enorme. Llevamos casi dos años".

Ahora bien, aquí no hemos venido a hablar de la visita de Emilia Mernes, sino de una de las colaboradoras de 'El Hormiguero' y su sección. Por supuesto, hablamos de Pilar Rubio y el segmento en el que lleva al programa lo último de la moda.

"Mira lo que traigo...", comenzó diciendo la colaboradora. "¿Seguro que no te has olvidado nada?", le preguntó Pablo Motos, a lo que Pilar respondió: "Llevo la tendencia que más están llevando las celebrities. Es que se lleva el 'no pants'. Hay que ir así, en bragas", dijo en el plató. "No es algo que me he inventado", expresó Pilar Rubio ante Emilia Mernes y Pablo Motos, presentes en la sección de la colaboradora.

La seccion de Pilar Rubio es de lo mas penoso de la tv #EmiliaEH — Ruben Cima (@rubencima) 15 de marzo de 2023

Como ya ha pasado otras veces, poco después, numerosos usuarios de las redes sociales comenzaron a comentar la sección de Pilar Rubio en el programa de Antena 3, vía redes sociales, concretamente en Twitter.

"La sección de Pilar Rubio es de lo mas penoso de la televisión"; "La sección que presenta Pilar Rubio es ridícula, esperpéntica..."; "Hay gente con poco arte y luego está Pilar Rubio"; "No puedo con Pilar Rubio", fueron algunos de los mensajes.