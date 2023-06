Camilo Blanes quiere que Sheila Devil sea como esta famosa actriz

El hijo de Camilo Sesto está en pleno en proceso de transición de género y se llama Sheila Devil Esta es la actriz a la que Sheila Devil quiere parecerse

En los últimos meses Camilo Blanes ha sido noticia a raíz de sus misteriosas publicaciones en redes sociales. Ahora, el hijo de Camilo Sesto ha decidido realizar un cambio de sexo y pasar a llamarse Sheila Devil. Más allá del cambio, sus familiares y seguidores están cada vez más preocupados por las fotografías que publica y su aspecto desmejorado.

La semana pasada, Sheila Devil se prononcuiaba ante los micrófonos de Europa Press, mostrándose más postiva que en otras ocasiones. "No sé por qué, pero las palabras me duelen", decía siendo consciente de todo lo que se habla sobre ella en prensa a través de sus publicaciones en redes sociales.

"Ante todo, lo que quiero es encontrar mi camino individual, saber quién soy, se ve claramente lo que está pasando", expresaba en Europa Press. Aunque el cambio cogiera por sorpresa a muchos de sus conocidos y familiares, parece quedar claro cual es el camino que quiere seguir. Durante sus últimas imágenes publicadas en Instagram, sus seguidores se han dado cuenta que tiene un cierto parecido a una actriz de Hollywood.

Son muchos los que creen que Sheila busca parecerse a Mila Jovovich y que podría haber sido su referencia para cambiar de sexo. Además, Sheila ha declarado que quiere que se dirijan a ella de esta forma, y no como Camilo Blanes. "Camilín es aburrido, pero no porque no me gusta ser hijo de mi padre, mi padre lo será siempre, me parezco a él a morir".