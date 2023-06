Camilo Blanes desvela a los medios los detalles de su cambio de género: Así es Sheila Devil

"Si a alguien le molesta igual, a lo mejor se tiene que mirar al espejo más" afirmaba Sus fotografías en Instagram han desatado la preocupación por su estado de salud

Las publicaciones de Camilo Blanes en redes sociales hace tiempo que no pasan desapercibidas. El hijo del cantante Camilo Sesto ha decidido cambiarse de género, hace días que pedía a los medios y a su entorno que le llamasen Sheila Devil. Sus fotografías inquietantes no han parado de preocupar a sus seguidores y familiares.

Lo último que se supo de Blanes es que había empezado a hormonarse de una forma preocupante, ya que había adquirido las hormonas a través del mercado negro y sin ningún tipo de supervisión médica. También reveló que había decidido ponerse dientes, y ahora, Sheila ha concedido unas palabras a 'Europa Press' dónde ha contado el por qué de su transición y cómo es su nueva vida como Sheila Devil.

La familia de Sheila está muy preocupada, a través de las redes, siguen de cerca la vida que está llevando encerrada en la mansión que heredó de Camilo Sesto. Su madre se ha pronunciado en televisión donde ha dicho que se encuentra en una situación límite y ha pedido ayuda desesperada.

Ahora, Sheila se ha pronunciado ante los medios, los reporteros de 'Europa Press' se han encontrado con una Sheila dispuesta a zanjar todas las polémicas.

Su nueva vida como Sheila Devil

Los periodistas preguntaron en primer lugar a la hija del cantante por su estado de salud a lo que Sheila respondía: "¿Máxima bronca? He oído", empezaba diciendo entre risas, y añadía "No sé por qué, pero las palabras me duelen", de modo que dejaba claro todas las versiones y opiniones que se han hecho públicas sobre su persona estas últimas semanas.

"Ante todo, lo que quiero es encontrar mi camino individual, saber quién soy, se ve claramente lo que está pasando", explicaba. Y sobre su relación con su madre y la distancia que ha puesto por en medio añadía: "Por qué tenemos que estar pegados todos", la "preocupación máxima" que existe sobre ella, es "controlable" decía Devil para los micrófonos de 'Europa Press'.

Devil afirma que siempre ha sido la misma persona

Sobre el cambio de género Sheila asegura que siempre ha sido la misma: "Yo soy del sexo que siempre he sido" sentencia. Aseguró a los medios que quiere que se refieran a ella así: "Camilín es aburrido, pero no porque no me gusta ser hijo de mi padre, mi padre lo será siempre, me parezco a él a morir", añadió.

En cuanto a por qué ahora ha querido iniciar el proceso de transición, Sheila ha asegurado que "tenía una fuerza como que quería lograr algo, consideraba que era mi lado masculino". "He dicho 'esto no es', ahora estoy muy a gusto", añadía.

"Si a alguien le molesta, a lo mejor se tiene que mirar al espejo más, ya que yo veo lo que tengo que ver, yo hago lo que puedo hacer", soltó como respuesta a todos aquellos por los que se ha sentido criticada.

"He llevado en extremo y lo he hecho por una razón: para terminar lo que estaba haciendo, lo odiaba". "Ahora estoy muy feliz" concluía. Sobre su madre, Sheila se mostraba más incómoda con el tema. Asegura que su relación está muy bien, hablan mucho y no siente ningún tipo de odio por nadie.